Goretti, videochiamate a casa per Pasqua grazie all’Istituto per la famiglia di Latina

I pazienti dell’ospedale Santa Maria Goretti potranno in questi giorni di Pasqua videochiamare le proprie famiglie grazie ad un’iniziativa dell’associazione di volontariato e di protezione civile Istituto per la famiglia di Latina.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, con il Comitato provinciale di Latina, Fair Play e Ust Cisl Latina.

“Non c’è il curare senza l’aver cura – spiegano gli organizzatori – poiché la diagnosi dei sintomi, l’intervento e la somministrazione per la salute del paziente sono un seme di vita che non attecchisce senza il terreno maieutico del calore familiare.

L’isolamento dei degenti dai contatti con i familiari, in effetto del decreto ministeriale emanato ai fini del contenimento del contagio, la solitudine che confina ed emargina in primo luogo i ricoverati nei reparti Covid -19 è lenito dalle video chiamate con i familiari che organizza il presidente dell’Istituto per la famiglia 46, Claudio Zappalà, che ha coordinato ogni risorsa disponibile, per la significazione e la valorizzazione del quotidiano in ospedale”.

L’Accademia Internazionale donerà inoltre a tutte le persone ricoverate, unitamente al personale dell’ospedale, i libri di poesia e arte di Fulvia Minetti, distribuiti dall’IPF 46, poiché dal grembo del calore della famiglia e dello spazio franco e transizionale dell’arte “resti la sola insanabile ferita fra i due corpi delle labbra a versare amore”, come cita il segnalibro, “perché l’unico colore aperto in rosso sia l’amore universale e materno della parola donata, per la rinascita della speranza di vita”.