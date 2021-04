Goretti, uova di Pasqua donate ai piccoli pazienti del reparto di pediatria

Uova di Pasqua per i bambini ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina. Si tratta di uno dei due reparti no Covid del nosocomio pontino oggi interamente dedicato ad affrontare la pandemia. Bimbi che per motivi diversi sono costretti a trascorrere le loro giornate in ospedale. Per loro ogni piccola distrazione è fondamentale anche per affrontare meglio la malattia.

In questi giorni di festa ci ha pensato la Latina Rabbit Event& Entertainment di Raffaele Martini che ha organizzato una donazione di uova di cioccolato ai piccoli pazienti.

Grazie alla collaborazione di Max Rigon (Babbo Natale) è stato possibile regalare loro un momento di svago e divertimento. Un ringraziamento va anche al supermercato Fresco di Latina per aver fornito le uova di Pasqua e a Luca Palmegiani di Forza Italia Giovani.

L’iniziativa ha riscosso grande successo tra i bambini e il personale medico dell’ospedale, infatti, seppur Babbo Natale faccia la sua annuale apparizione in un periodo diverso dell’anno, è simbolo di felicità e gioia. Con la sua sola presenza ha regalato tanti sorrisi e momenti di divertimento che, vista la situazione per l’Ospedale alle prese con la grave emergenza Covid, hanno permesso di non pensare per un momento alla situazione generale regalando a tutti un momento di normalità e svago.

“I volti sorridenti e dei bambini e del personale medico presente – hanno commentato gli organizzatori – rappresentano il successo più grande dell’iniziativa che con questo gesto intendeva creare un clima sereno e confortevole per chi ha dovuto passare le festività in ospedale. Un immenso ringraziamento va ovviamente a tutto il personale dell’ospedale Goretti per la collaborazione e per il quotidiano lavoro che svolgono verso gli abitanti della città di Latina”.