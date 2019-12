In perfetta armonia con lo spirito natalizio, la Casa di Babbo Natale quest’anno giunge alla sua terza edizione.

Sabato e domenica 14 e 15 dicembre è stato possibile recarsi presso la circoscrizione di Borgo Grappa per visitare la Casa di Babbo Natale e donare vestiti, giocattoli e alimenti a chi ne ha più bisogno.

Lunedì mattina hanno partecipato all’iniziativa gli alunni e le insegnanti della scuola primaria di Borgo Grappa.

Come ogni anno, l’evento è organizzato dall’associazione “Gruppo Grapp”, formato dai genitori di studenti ed ex studenti del plesso di Borgo Grappa, in collaborazione con il XII istituto comprensivo di Borgo Faiti, diretto dalla professoressa Marina Aramini.

Dopo tre anni di attività, per questo Natale il “Gruppo Grapp” si pone un obiettivo nobile: sensibilizzare gli studenti del plesso, e tutti coloro che visiteranno la Casa, a vivere il Natale in maniera genuina, donando con il cuore.

Vestiti e giocattoli saranno devoluti al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti, mentre tutti gli alimenti e i prodotti per l’igiene personale andranno alle parrocchie di Borgo Grappa, di Borgo San Donato, alla Croce Rossa e alla Casa Famiglia che ha appoggiato la causa ma che per ovvie ragioni preferisce restare anonima.

Nel corso delle due giornate è stato possibile partecipare al Laboratorio per bambini e alla Posta di Babbo Natale.

I bambini sono stati coinvolti in attività che prevedono anche la possibilità di scrivere la lettera a Babbo Natale in un luogo pieno di magia.

In fondo, il messaggio è proprio questo: il sentimento di amore e solidarietà, che il Natale porta con sé, trasforma in magia tutto intorno a noi, impreziosisce le cose, le strade delle nostre città, le nostre case ma, soprattutto, ci ricorda ciò che è più prezioso per noi, i rapporti umani.