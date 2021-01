Un 34enne di origini campane è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Formia per evasione. L’uomo è stato sorpreso all’interno della stazione della città, nonostante non potesse uscire dalla sua abitazione. Si trovava infatti agli arresti domiciliari nella sua residenza, a Torre del Greco.

Al giovane, già noto alle forze dell’ordine, il giorno prima erano stati revocati gli arresti domiciliari per scontare la pena in carcere. Proprio per evitare di finire dietro le sbarre era fuggito, ma la sua corsa è finita a Formia.