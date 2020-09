Sanità al centro del tour elettorale di Fratelli d’Italia in provincia di Latina. In particolare sul territorio saranno toccati i due ospedali del comprensorio centro. Si tratta dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e del Fiorini di Terracina.

Due strutture sanitarie di riferimento anche per il resto del territorio pontino ma in costante ricerca di rilancio e, valorizzazione e potenziamento.

La visita prevede, per domani 14 settembre, la partecipazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia accompagnati dal senatore e coordinatore provinciale di Latina, Nicola Calandrini, dall’eurodeputato Nicola Procaccini e dal vice coordinatore regionale, Enrico Tiero oltre che dai candidati sindaco di Terracina e Fondi, Roberta Tintari e Giulio Mastrobattista.

“Ringrazio i consiglieri regionali per aver accolto la proposta arrivata dai nostri candidati sindaco di visitare gli ospedali di Terracina e Fondi. Erano due eccellenze del territorio e lo sono ancora, nonostante negli anni siano stati progressivamente svuotati di funzioni e competenze, a causa di una politica regionale che ha smantellato la rete sanitaria territoriale. Fratelli d’Italia – spiega Nicola Calandrini – con tutta la sua filiera istituzionale, dai sindaci fino agli europarlamentari, difenderà il diritto alla salute e la necessità di avere strutture adeguate. Non permetteremo ulteriori tagli né tantomeno chiusure che sarebbero penalizzanti per la cittadinanza”.

Gli appuntamenti saranno alle 10.30 presso l’ospedale Fiorini di Terracina e alle 11.30 presso il San Giovanni di Dio di Fondi.