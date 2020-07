Consiglio regionale straordinario, questa mattina, alla Pisana. L’intervento del presidente Zingaretti, dopo l’uscita della sanità regionale dal commissariamento, ha causato varie reazioni.

Tra le prime, quella di Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, che ha sottolineato come la relazione del presidente sia stata esaustiva e ricca di buoni propositi. Peccato che le belle intenzioni restino solo sulla carta.

Secondo Simeone, serve definire un modello di sviluppo.

Il vero obiettivo deve essere quello di rafforzare il territorio. Occorre garantire ai pazienti servizi efficaci ed efficienti, perché la porta d’ingresso unica della sanità non può essere l’ospedale.

“A mio avviso è opportuno creare in ogni provincia almeno un centro diagnostico per contenere il fenomeno delle liste d’attesa e diminuire la mobilità passiva”.

Un po’ come successo in altre parti d’Italia, questo tipo di strutture hanno decongestionato l’attività ambulatoriale spesso concentrata negli ospedali, favorendo una maggiore omogeneità dello sviluppo di servizi legati a prestazioni specialistiche anche in ambiti periferici.

“Con meno di 10 milioni di euro complessivi potremo riuscire a creare un centro diagnostico per ogni provincia”.

“Davanti ad un crollo del Pil dell’11% – conclude Simeone – servono scelte coraggiose, altrimenti non riusciremo a risalire la china. Modernizzare il Paese deve essere il compito principale di chi governa.

Senza modernizzazione e crescita non si va da nessuna parte. Non bastano i buoni propositi, per questo occorre rimboccarsi le maniche e passare ai fatti”.