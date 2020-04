Giuseppe Ciarlo è il nuovo direttore sanitario degli ospedali Dono Svizzero di Formia, San Giovanni di Dio di Fondi e ‘Fiorini’ di Terracina.

“Ritengo da parte mia doveroso ringraziare Pasquale Montesano per l’eccellente lavoro svolto in questi anni. Al tempo stesso intendo dare il benvenuto a Ciarlo augurandogli buon lavoro. Si tratta di una persona che conosco da tantissimi anni e con cui ho avuto modo di interloquire in numerose circostanze. In particolare riconosco il suo grande attaccamento alle istituzioni”.

Ciarlo ha ricoperto l’incarico di direttore sanitario aziendale dell’Asl Roma 3, oltre ad occupare il ruolo di direttore generale facente funzione della medesima Asl.

“Sottolineo come il dirigente setino nel passato abbia svolto le funzioni di direttore regionale vicario presso la direzione ‘Programmazione e Risorse del S.S.R.’ della Regione Lazio. Credo – spiega il presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone – che le strutture ospedaliere del centro e del sud pontino avranno la fortuna di essere guidati da una persona capace e competente. Un professionista di cui si sente grande bisogno in una fase drammatica come quella attuale, caratterizzata da un’emergenza epidemiologica che necessita di figure esperte e all’altezza della situazione. Il dottor Ciarlo è atteso da un duro compito, ma sono convinto che gli utenti di Formia, Fondi e Terracina siano in buone mani”.