Giulio Marini, capogruppo azzurro al consiglio comunale di Viterbo, è stato nominato responsabile regionale del dipartimento turismo di Forza Italia nel Lazio.

La decisione è stata assunta dal coordinatore regionale Claudio Fazzone.

“Si tratta di una persona che ha dato da sempre prova di coerenza assoluta con i valori ed i principi cardine di Forza Italia. La sua competenza politica e -spiega Fazzone -amministrativa rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per il nostro partito. Giulio Marini, lo voglio ricordare, è in Forza Italia dalla nascita del partito e può far valere un grande curriculum”.

Giulio ha rivestito importanti incarichi all’interno delle istituzioni: sindaco, presidente della Provincia, senatore, deputato.

“La sua esperienza sarà fondamentale – continua Fazzone – nel rilancio di un settore che in questo momento attraversa una fase molto delicata. Gli impatti drammatici del Coronavirus stanno già incidendo in maniera devastante sul settore turistico, uno dei driver fondamentali dell’economia di Roma e del Lazio e che necessita di proposte ed iniziative concrete per il suo rilancio. Il proficuo percorso che ha caratterizzato l’azione politica di Giulio Marini, nonché il lavoro svolto in questi anni sul territorio, rappresentano, oggi più che mai un elemento di garanzia per venire incontro alle esigenze delle nostre comunità”.

La nomina di Marini si inserisce nel percorso di rafforzamento di Forza Italia, con l’obiettivo di creare una struttura territoriale forte e capillare che si candidi a guidare la regione.

“Ed il nostro impegno – conclude Fazzone – va nella direzione di accelerare la riorganizzazione del partito a tutti i livelli, attribuendo ruoli importanti alle figure migliori e più adeguate a rappresentarlo. A Giulio vanno i migliori auguri di buon lavoro”.