di Katiuscia Laneri

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, ha rinnovato il direttivo provinciale e comunicato i nomi dei nuovi membri che vanno a comporre il gruppo dei delfini di Giorgia Meloni. Il presidente Mario Romanzi ha provveduto alla nomina dei nuovi membri dell’organismo dirigenziale assicurando che si tratta di meritocratiche.

“E’ stato premiato il lavoro che i militanti svolgono quotidianamente nei rispettivi territori e non a caso sono ben rappresentate tutte le aree della provincia di Latina” assicura Romanzi.

Gran parte dei dirigenti sono da anni elementi imprescindibili dei circoli comunali di Fratelli d’Italia, fin dalla loro nascita, “a dimostrazione di come Gioventù Nazionale abbia dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro partito – continua il Presidente -. Per tali ragioni sono sicuro che non solo saremo all’altezza della storia della destra giovanile pontina ma saremo anche un punto di riferimento per i tanti giovani dinanzi alle incertezze della politica nazionale. Alla politica degli slogan e ai professionisti dell’antipolitica noi contrapponiamo la coerenza dei nostri valori in base ai quali formeremo una nuova classe dirigente in grado di governare, e non subire, i processi decisionali a favore della collettività”.

Sono stati infatti nominati: Fabrizio Almanza (Latina) che avrà anche il ruolo di vicepresidente, Simone Di Mascolo (Itri), Danilo D’Amico (Ponza), Lorenzo Zomparelli (Terracina), Evelina Parlapiano (Pontinia) e Federico Ranellucci (Maenza).

Al nuovo direttivo sono giunti gli auguri del senatore Nicola Calandrini: “In bocca al lupo e buon lavoro ai nuovi membri del direttivo di Gioventù Nazionale Latina, e complimenti al presidente provinciale Mario Romanzi per le ottime scelte fatte che hanno inteso premiare il lavoro svolto sui territori – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina -. Come Fratelli d’Italia siamo molto orgogliosi di questi giovani che trascinati dalla coerenza e dalla serietà di Giorgia Meloni fanno a loro volta politica con un entusiasmo contagioso, coinvolgendo anche i ragazzi. Il loro sostegno e il loro lavoro è per noi di primaria importanza per le sfide locali e nazionali”.

“L’apporto di idee, di progettualità, di visione da parte dei movimenti giovanili ha sempre rappresentato un valore aggiunto importante nella storia della destra italiana e di Fratelli d’Italia in particolare – afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini –. Sono certo che anche i ragazzi di Gioventù Nazionale della provincia di Latina sapranno fornire il loro valido contributo per disegnare il futuro del nostro territorio e percorrere le strade della formazione e della conoscenza politica e sociale, per diventare domani ottimi e competenti amministratori. Soltanto in tal modo, infatti, attraverso l’adeguata preparazione e formazione, si possono avere gli strumenti necessari per rispondere alle esigenze della comunità, dei cittadini, senza più lasciare spazio all’improvvisazione e all’approssimazione, che mai hanno albergato nelle donne e negli uomini di Fratelli d’Italia e che sono invece la base ideologica di altre forze politiche e le cui dannose conseguenze continuano a ricadere sull’intera comunità. Alle ragazze e ai ragazzi di Gioventù Nazionale della provincia di Latina gli auguri di buon lavoro e la conferma della mia piena disponibilità per intraprendere iniziative comuni”.