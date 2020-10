Nuovo colpo grosso per Giovanni Acampora che oggi, nel corso della riunione del consiglio nazionale di Confcommercio è stato eletto nella giunta confederale.

Un risultato storico raggiunto grazie al lavoro svolto sul territorio dalla squadra e da tutti i dirigenti di Confcommercio Lazio Sud, per l’attuale presidente di Confcommercio Lazio e neo eletto presidente della nuova Camera di commercio Frosinone – Latina.

“Una grande ed ulteriore emozione, per usare le parole del presidente Sangalli, un ulteriore supplemento di responsabilità e di servizio che mi onererò di svolgere con senso del dovere, come ho sempre fatto. Una nomina che – spiega Acampora – sarà importante anche per il ruolo che svolgerò come Presidente della Camera Unificata di Frosinone – Latina. Il mio pensiero va al mio direttore Salvatore Di Cecca ed al suo staff, ai presidenti, ai dirigenti della nostra Confcommercio Lazio Sud; senza il loro lavoro e la loro dedizione nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.