La Camera di commercio del Basso Lazio, neonata dalla fusione tra gli Enti di Latina e Frosinone, ha un presidente.

Si tratta di Giovanni Acampora, giàpresidente di Confcommercio Lazio e consigliere nazionale Confcommercio – Imprese per l’Italia, che ha ottenuto i voti di 20 componenti, su 33 totali in rappresentanza di tutte le categorie produttive del Basso Lazio, del Consiglio Camerale.

La votazione di oggi segue quella del 7 ottobre quando per Marcello Pigliacelli era stata segnata una sconfitta sul campo su più livelli. Il primo legato al fatto che su 33 componenti si erano presentati solo in 19.

Il secondo sul fatto che tutti e 19 avevano votato scheda bianca.

Oggi la Camera di commercio, dopo lunghi anni di commissariamento, torna in quota ai suoi legittimi azionisti e ad un presidente che rappresenta un riferimento per tutte le categorie e per due territori, Latina e Frosinone, che sotto una guida stabile ed unitaria possono ambire davvero afare la differenza.

Immediati i commenti e gli auguri di buon lavoro che il mondo della politica rivolge a Giovanni Acampora.

“Esprimo le mie più sentite congratulazioni – interviene il consigliere comunale di Latina, Giovanna Miele – al neo eletto presidente della Camera di Commercio Latina-Frosinone Giovanni Acampora. Sono certa che la sua professionalità e le sue capacità imprenditoriali ed umane saranno fondamentali per guidare il nuovo ente camerale nato dalla fusione tra quelli di Latina e Frosinone. Un ente camerale, per inciso, tra i più importanti d’Italia. È inoltre motivo di orgoglio, inutile nasconderlo, che il primo presidente della Camera di Commercio unitaria sia della provincia di Latina. Speriamo possa essere un segnale affinché le professionalità e le eccellenze del nostro territorio siano sempre più protagoniste“.

Nel medesimo contesto sono arrivate anche le congratulazioni del senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.

“Complimenti a Giovanni Acampora per la sua elezione a presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone e auguri di buon lavoro. Sono certo – spiega Calandrini – che saprà guidare il neo nato ente camerale seguito alla fusione delle Camere di Commercio di Latina e Frosinone con lo stesso spirito che ha contraddistinto il suo operato in Confcommercio Lazio Sud, portando avanti gli interessi e le battaglie degli associati. In questo momento storico con la crisi economica dovuta al Coronavirus, le categorie che Giovanni Acampora si trova a rappresentare hanno bisogno di sostegno e supporto anche dalla politica. Il neo presidente potrà contare sulla mia piena collaborazione”.