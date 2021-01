In occasione del “Giorno della Memoria”, mercoledì 27 gennaio, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, porterà il suo messaggio nel corso della trasmissione che andrà in onda alle 21 su RTG-TeleGolfo Canale 810 del digitale terrestre.

“Solo mantenendo la Memoria viva – ha detto il primo cittadino – impegnandoci tutti a tramandarla di generazione in generazione, possiamo sperare che un qualcosa di così tragico e disumano possa non ripetersi. In occasione del Giorno della Memoria rimarchiamo con convinzione il nostro no ad ogni forma di pregiudizio, di discriminazione ed indifferenza, purtroppo sempre più presenti nella nostra società.

Contrapponiamo a questi sentimenti il valore fondamentale della pace. Contribuiamo per una società sempre più aperta all’educazione dei valori civili e morali quali la solidarietà, la tolleranza, l’altruismo, il rispetto dell’altro“.

Oltre al sindaco di Gaeta Mitrano, interverrà l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte ed il delegato del Sindaco per lo studio e rievocazione di memorie ed eventi storici, Marcello Rosario Caliman.