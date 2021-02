di Katiuscia Laneri – Il Giorno del Ricordo è una solennità civile che viene celebrata il 10 febbraio di ogni anno, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

La scelta della data non è stata casuale. Infatti proprio il 10 febbraio 1947 furono firmati i trattati di Pace a Parigi con il quale si assegnavano l’Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli Venezia Giulia alla Jugoslavia. I territori in questione erano stati assegnati all’Italia con il Patto di Londra, mentre la Dalmazia venne annessa a seguito dell’invasione nazista in Jugoslavia.

Celebrazioni si sono tenute in molti Comuni della provincia: a Cisterna, nella piazza del quartiere San Valentino intitolata proprio alla memoria di questa pagina della storia d’Italia, oltre alle autorità civili e militari erano presenti anche le associazioni combattentistiche e quelle di volontariato insieme a una rappresentanza degli studenti delle scuole della cittadina. Qui, dopo gli onori al gonfalone di Cisterna e la deposizione di una corona d’alloro in memoria delle vittime, il vicesindaco Vittorio Sambucci ha rivolto il saluto ad una concittadina figlia di esuli presente alla cerimonia. Per tutta la giornata le bandiere degli edifici comunali sono rimaste a mezz’asta. Anche le città di Aprilia e Sermoneta hanno rivolto un pensiero alle terribili sofferenze subite dai connazionali d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, che dopo il fascismo conobbero anche la crudeltà della dittatura comunista jugoslava.

A Latina, come ogni anno, una cerimonia è stata organizzata dalla Prefettura in piazzale Triste, ma non si è potuto fare a meno di notare una mancanza importante: Il Gonfalone del Comune del capoluogo pontino. Questione che ha riscosso non poco scalpore richiamando l’attenzione anche di Fratelli d’Italia, nella persona del senatore e consigliere comunale Nicola Calandrini, il quale, in una nota, ha fatto sapere: “Mi ha stupito venire a conoscenza dell’assenza del Gonfalone del Comune di Latina alla cerimonia del Giorno del Ricordo. L’amministrazione comunale dovrebbe chiarire se davvero è stato deciso di non portare il Gonfalone in Piazzale Trieste e in questo caso darne motivazione e a mio modo di vedere – scrive Calandrini – la presenza del Gonfalone del Comune di Latina è necessaria, come gesto simbolico di vicinanza della città alla memoria dei caduti. Trattandosi di una solennità civile prevista dalla Legge italiana, è evidente come l’assenza di un simbolo come il Gonfalone del Comune capoluogo di Provincia desti stupore e sorpresa tra i cittadini. Nella vita pubblica la forma è sostanza e sarebbe opportuno capire le ragioni che hanno mosso l’amministrazione comunale ed agire in questo modo. Per questo ritengo opportuno presentare una interrogazione”.