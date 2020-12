Giornata storica oggi all’ospedale Santa Maria Goretti e per tutta la provincia di Latina.

Sono partite infatti, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, le prime somministrazioni delle dosi di vaccino contro il Covid 19.

Una tappa che vedrà nelle prossime settimane, e progressivamente, la vaccinazione del personale delle strutture ospedaliere, poi degli operatori delle RSA e delle persone ricoverate in queste strutture.

La battaglia contro il Coronavirus è solo all’inizio ma il 2021 si apre all’insegna della speranza. Avere un’arma in più contro il virus che da mesi, quasi un anno ormai, sta tenendo sotto scacco il mondo intero, è fondamentale per guardare al futuro.

Non è, come ha più volte sottolineato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, un libera tutti. Solo per l’autinno si dovrebbero avere i numeri necessari per iniziare davvero a tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo si dovrà continuare a tenere altissima l’attenzione, ad indossare la mascherina, a lavarsi spesso le mani e a rispettare il distanziamento.

Un pensiero il presidente Zingaretti oggi lo ha rivolto alle polemiche strumentali dei no vax con un post sul suo profilo Facebook.

“Claudia e’ la prima vaccinata in Italia contro il Covid. È stata travolta da messaggi e attacchi no vax, al punto di dover chiudere i suoi social. Il suo sorriso ci ha raccontato una storia di forza e speranza. Una professionista che ha combattuto il Covid, come tante e tanti giovani che si sono improvvisamente trovati in prima linea, il 27 dicembre e’ stata la prima vaccinata del Lazio e d’Italia. Chi l’ha costretta a eliminare i suoi social e la sta minacciando dovrebbe vergognarsi. Siamo con te Claudia e con tutto il personale sanitario che ha lottato in questi mesi! Un grande abbraccio”.