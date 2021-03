Questa mattina è stato rispettato un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Il Tricolore è a mezz’asta per il 18 marzo, giornata chiamata a ricordare i tanti decessi del coronavirus di questo ultimo anno.

Proprio ieri il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, che si celebrerà ogni 18 marzo.

Il Comune di Latina ha raccolto l’invito a partecipare alla ricorrenza rivolto a tutti i Municipi italiani dal presidente Anci Antonio Decaro e oggi, alle 11, il sindaco Damiano Coletta ha osservato un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

Per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid è stata scelta la data del 18 marzo perché in quel giorno, un anno fa, fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978.

“A un anno da quella giornata – ha detto il primo cittadino – siamo ancora impegnati nella lotta contro questo virus che nel nostro Paese si è portato via più di 100mila persone. Non si tratta solo di numeri, dietro ogni vittima c’è una famiglia, un dramma, vite che cambiano repentinamente. Per questo è giusto ricordarle”.