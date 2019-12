Si è chiusa con successo la seconda edizione del progetto “Giochi Scolastici Opes”, nato lo scorso anno dal lavoro dell’ente di promozione sportiva Opes.

Coinvolti migliaia di studenti degli istituti secondari di primo grado non solo di Latina, ma di tutta la provincia.

Tredici le scuole medie che da diversi mesi hanno preso parte all’iniziativa, appartenenti ai comuni di Roccagorga, Monte San Biagio, Terracina e Fondi e che si sono cimentate nelle prove di dama, pallavolo, basket, atletica e calcio a 5.

“Una ventata di sport all’interno delle scuole della nostra provincia. Un bilancio più che positivo frutto di un grande lavoro di cui possiamo essere soddisfatti. Il progetto – spiega Davide Fioriello, vice presidente nazionale di Opes – è in continua crescita e vista la forte risposta ricevuta anche in questa seconda edizione, puntiamo a fare sempre meglio per integrare attitudini e per permettere allo sport di diffondersi e radicarsi nella quotidianità dei giovani”.

Andando a ritroso in quelli che sono stati i momenti clou del progetto, troviamo lo scorso 16 dicembre la conclusione delle ultime due finali che hanno interessato le discipline del calcio a 5 e della pallavolo. In campo per la categoria maschile del calcio a 5, i ragazzi della Don Milani di Latina contro l’Amante di Fondi. La partita si è conclusa con il 3 a 1 dell’Amante che si laurea campione provinciale. Per la categoria femminile in campo la Don Milani contro la Prampolini.

La vittoria è stata proprio di quest’ultima con il punteggio di 10 a 1. Nella stessa giornata si sono svolte le finali di pallavolo che hanno coinvolto presso la scuola di Borgo Faiti le ragazze dell’Amante di Fondi contro la Prampolini. La sfida si è conclusa 2 set a 1 con l’assegnazione del trofeo alla scuola Amante di Fondi.

A seguire da vicino i giochi scolastici ci ha pensato Daniele Valerio, presidente provinciale Opes Latina, che è sceso in campo nei momenti salienti di tutti gli incontri, premiando i giovani del domani all’interno delle scuole.

“Voglio ringraziare personalmente tutto lo staff Opes Latina, le scuole che hanno aderito al progetto, i professori, i ragazzi, i tutor e i responsabili delle discipline sportive, gli arbitri, i Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Roccagorga e infine un ringraziamento particolare al consigliere comunale di Fondi Fabrizio Macaro, che ha gestito la fase Intermedia – spiega Valerio – dei giochi del sud pontino. Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti, con l’augurio di rivedervi il prossimo anno alla 3° edizione dei Giochi Scolastici”.

Un riepilogo delle tappe intermedie e finali

Con un rapido excursus a partire dallo scorso 12 novembre, troviamo l’appuntamento inaugurale del progetto che ha visto misurarsi presso la tensostruttura via Gobetti a Fondi, due scuole del sud pontino: I.C. Amante e I.C. Don Milani nella prova intermedia di basket maschile, vinta sul finale dall’Istituto Comprensivo Milani con il punteggio di 82-76.

Il 22 novembre invece, il campo coni di Latina ha ospitato le fasi intermedie di atletica con la prova di velocità. Quasi cinquecento ragazzi si sono dati battaglia nelle prove “il più veloce” e “scuola cross” per qualificarsi alle fasi finali che si sono disputate poi giovedì 12 dicembre. Ad aggiudicarsi il titolo di campioni provinciali per “il più veloce” è stata la scuola Alessandro Volta di Latina con 68 punti totalizzati dalla sommatoria dei punteggi delle batterie maschili e femminili. Secondo classificato l’I.C. Giovanni XXIII di Monte San Biagio e terzo l’I.C. Giuseppe Giuliano di Latina. Vincitori anche i giovani della Don Milani di Terracina, con il trofeo dello “scuola cross”.

Conquistano in trasferta il podio con 55 punti dati dalla somma dei punteggi totalizzati dalle categorie maschili e femminili. Secondi e terzi classificati la Don Milani e l’Alessandro Volta di Latina.

Il 6 dicembre invece, sono stati eletti i campioni per le discipline maschili e femminili della dama e del basket con le finali a Fondi, coordinate dal lavoro del consigliere comunale e referente di progetto di Fondi, Fabrizio Macaro.

Nel torneo di dama svolto nella Biblioteca Comunale di Fondi, vince per la categoria femminile Roberta Petronelli della Garibaldi di Fondi, con il punteggio di 10 e per la maschile Attilio Riccardi, che ha raggiunto inoltre il massimo punteggio ottenibile. La finale nella disciplina del basket si è invece svolta nella tensostruttura in via Gobetti.

A vincere per entrambe le categorie è stata la Don Milani di Latina: i ragazzi hanno conquistato il trofeo vincendo una bella e combattuta partita contro i ragazzi della Milani di Fondi con il punteggio di 66 a 58.

La partita femminile ha visto invece scontrarsi la Don Milani e il B.go Faiti entrambe di Latina. Le ragazze della Don Milani si sono laureate campionesse provinciali imponendosi con il punteggio di 81 a 55.

Il comitato provinciale Opes Latina è già a lavoro per la prossima edizione, con l’intenzione di coinvolgere sempre più studenti ed istituti.