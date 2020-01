Non era la prima volta che Gina Cetrone si rivolgeva ai Di Silvio “appaltando” la campagna elettorale.

Continuano ad emergere dettagli sulle indagini alla base che hanno portato ieri all’arresto dell’ex consigliere regionale Gina Cetrone, del marito Umberto Pagliaroli, e di tre esponenti del clan Di Silvio.

Le accuse sono pensatissime, associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

Nel 2016, stando le infagini svolte dalla squadra mobile, è risultato che la Cetrone “ancora una volta si rivolgeva a Di Sivio in occasione della campagna elettorale del 2016 per il rinnovco del consiglio comunale del sindaco di Terracina“.

Decisive in questo contesto la ricostruzione dei fatti effettuata dal pentito Agostino Riccardo e successivamente connfermate da Renato Pugliese.

“Iniziammo con Gina Cetrone a terracina che incontrai – spiega Riccardo – con Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio, contrattai la spesa da investire nella campagna elettorale e l’impegno a far visualizzare i manifesti. Questo servizio consisteva nel fatto che nessuno, spendo che noi siamo Di Silvio, poteva attaccare i manifesti sul nostro candidato”.

L’accordo fu di 10mila euro solo per l’affissione dei manifesti e 20 euro di benzina al giorno.

“Per la visualizzazione andammo . spiega Riccardo – io e Armando Di Silvio di persona e la cetrona come regalo ci diede 5mila euro“.

“Avendo avuto già a che fare con la Cetrone che sapeva chi eravamo anche in relazione alle precedenti campagne elettorali di “omiss”. La Cetrone Disse che voleva essere vista solo lei e non le interessavano le sanzioni per le eventuali affissioni relative ai “fuori bandoni” anche perchè se le fossero arrivate le avrebbe pagate meno della metà”.

L’intero pacchetto venne chiuso a 25mila euro.

Secondo quanto appreso dalle intercettazioni telefoniche ma anche dalle immagini pubblicate sui sociale Riccardo Agostino risulta essere stato il referente per la politica della Cetrone e che abbia agito in nome e per conto del clan Di Silvio nella persona di Armando Di Silvio.