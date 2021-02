I giardini di Ninfa apriranno il 21 marzo con la prima visita dell’area tra Cisterna, Norma e Sermoneta. Le altre date per un tour che, a causa del Covid, sarà per ora individuale o con i familiari conviventi, sono il 28 marzo, 3 e 4 aprile. Ma ci sono ancora tante date fissate, fino al 1 maggio, da scoprire sul sito. L’ingresso è suddiviso in fasce orarie, con la visita della durata di circa un’ora. Si consiglia di presentarsi almeno 15 minuti prima.

E’ necessario portare mascherina e guanti e all’ingresso sarà misurata la temperatura corporea. I guanti serviranno nelle aree comuni (bar, shop, area ristoro, servizi igienici). Dovrà essere inoltre mantenere la distanza minima di 1 metro fra una persona e l’altra.

La visita va prenotata e nella mail di conferma si riceverà un link per scaricare una mini guida da consultare sullo smartphone. Nell’area del Giardino potrebbero esserci problemi di copertura telefonica quindi è consigliato scaricarla prima.