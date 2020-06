E’ Gian Luca Porroni nuovo comandante della polizia stradale di Latina.

Laureato in Giurisprudenza e parla sia l’inglese che la lingua araba.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali dirigente della squadra mobile e dirigente dell’ufficio immigrazione.

Ha intrapreso anche tutta una serie di studi e corsi formativi, tra cui un master di secondo livello in “Progettazione e direzione degli istituti e dei sistemi di formazione della Polizia di Stato” alla Cattolica di Milano, assumendo poi la direzione dell’Ufficio Studi e documentazione.

Ha assunto l’incarico il 15 giugno ma si è presentato alla stampa oggi.

46 anni, proveniente da Viterbo, ha illustrato i punti salienti della strategia che intende mettere in atto per affrontare quella che si presenterà come un’estate rovente non tanto per le temperature quanto per i controlli legati al turismo e alla stagione estiva.

“In questa ottica – spiega – sono stati potenziati i servizi con un posto di polizia mobile presso la sede di Nettuno con una decina di agenti in più che con le moto copriranno la fascia litoranea. Altri uomini sono invece di supporto a Terracina in questo periodo estivo. Saremo protagonisti su Pontina, Appia, Flacca e sulle strade dei Monti Lepini”.

Riprenderanno, inoltre anche alcuni servizi che avevano subito una frenata a causa dl dilagare dell’emergenza sanitaria.

Quindi? Controllo al trasporto merci, ai rifiuti, al fenomeno delle stragi del sabato.

“Abbiamo per questo un’ottima strumentazione e con il telelaser riusciamo ad intercettare la velocità degli automobilisti ad un chilometro di distanza – spiega – non lasciando la possibilità di rallentare”.

Sul limite dei 60 chilometri orari sulla Pontina ha in qualche modo fatto capire che la questione sarà valutata anche in un prossimo incontro con l’Anas: “Cercheremo di trovare un giusto compromesso tra le esigenze di sicurezza e le esigenze della viabilità”.