Un altro brutto episodio di disagio sociale verificatosi a Latina.

A darne notizia, attraverso il suo canale social, l’associazione Enpa di Latina, l’ente di protezione degli animali, che ha raccontato di un gattino, sfregiato e con ogni probabilità picchiato a morte…

L’episodio, riportato ieri sera, deve aver avuto luogo in giornata, al massimo la notte precedente.

Dure, durissime le parole di condanna usate dal vice presidente di sezione Roberta Vittucci e dai consiglieri: “Faremo di tutto per trovarti, maledetto infame che ti sei macchiato di questo scempio, nei confronti di una anima indifesa, non ti devi solo vergognare, troppo poco. Questa è una promessa da parte nostra, la pagherai seriamente cara. Non avrai pace fino a quando non ti troveremo. Chiediamo, pertanto, a tutti quelli che sanno o hanno visto, di scriverci in privato. Il maltrattamento animali è un reato punibile penalmente”.