Partiranno lunedì 19 aprile i lavori di pavimentazione dell’interno della galleria Tempio di Giove, sull’Appia, a Terracina, in direzione sud. Il transito sarà deviato in entrambi i sensi di marcia all’interno della canna nord.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito, la canna in direzione sud (Napoli) sarà interdetta al traffico fino a venerdì 30 aprile, consentendo il transito in doppio senso di marcia all’interno della canna in direzione nord (Roma).

Il 31 marzo scorso la galleria era stata chiusa al transito per i mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose, (gas, liquido e solido infiammabile, corrosivo, comburente, tossico, radioattivo ecc.).