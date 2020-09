Evidentemente non riesce a stare lontano dai guai Gallacher, il trapper romano famoso, si fa per dire, per i testi delle sue canzoni (si fa per dire) dove parla (si fa per dire) di rapine, carcere e reati in genere…

Aveva appena avuto il permesso di lasciare la sua casa, dove era ai domiciliari, di Roma, quartiere Parioli. Era dentro perché accusato di aver derubato, assieme all’altro trapper Traffik, due persone, per altro suoi fan, degli smatphone e di aver aggredito una persona di nazionalità bengalese.

Oggi Gianmarco Fagà, questo il suo nome, è salito nuovamente agli onori della ribalta, e sempre dalla parte sbagliata, accusato di furto da parte della polizia postale di Latina, reato per il quale la Procura ha aperto un fascicolo a suo carico.