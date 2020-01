Ultimati i lavori di messa a norma dell’impianto, sarà presto riconsegnata agli studenti dell’Istituto Fermi di Gaeta, sede di Calegna, la struttura geodetica da anni attesa dagli studenti e dai docenti.

Una palestra moderna e funzionale, dotata di quattro campi: due di pallavolo, uno di basket, uno di pallamano e calcetto.

“Finalmente si è sbloccata una situazione rimasta in sospeso per molto tempo. Quattro anni di disagi per gli studenti e i docenti dell’ITE, costretti a fare la spola con il Liceo scientifico in piazza Trieste con un bus navetta per le ore di educazione fisica. Un sacrificio – spiega Luigi Coscione, consigliere comunale di Gaeta e consigliere provinciale, che ha seguito l’iter – costato troppo ai nostri ragazzi che ora potranno svolgere l’attività sportiva nella loro scuola”.

La struttura è dotata di impianto di condizionamento e consente anche di ospitare campionati sportivi.

“Ringrazio i tecnici e le squadre della Provincia di Latina che si sono adoperate per portare a conclusione i lavori. Abbiamo – conclude Coscione – garantito il diritto allo studio degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, ma soprattutto il diritto a praticare l’attività sportiva nel rispetto dei programmi didattici. Lo sport è crescita personale, solidarietà, è inclusione. Da parte mia non mancherà mai l’impegno per i giovani della nostra città”.