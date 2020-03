Domani a Gaeta gli uffici comunali resteranno chiusi per permettere la disinfestazione dei locali disposta dal sindaco Cosmo Mitrano.

Il provvedimento è di natura precauzionale e rientra nell’ambito delle misure da adottare per il contrasto del contagio da Covid-19. Con la disinfestazione, spiega il Comune di Gaeta, si vuole evitare possibili pericoli alla salute dei dipendenti e delle persone che frequentano gli uffici.

La riapertura è prevista lunedì prossimo per garantire i servizi minimi.

Anche il Comune di Gaeta, infatti, ha riorganizzato gli uffici per evitare l’occupazione eccessiva degli spazi pubblici. Vengono, pertanto, garantiti soltanto i servizi essenziali e per ogni altra necessità i cittadini vengono ricevuti per appuntamento.