Torna la truffa della casa vacanza a Gaeta. I carabinieri hanno denunciato ieri, 4 febbraio 2021, un uomo di 32 anni.

Il giovane, con una inserzione fraudolenta su un famoso sito internet, Subito.it, ha indotto una donna ad accreditare sulla sua carta postepay la somma di 600 euro. Il denaro doveva coprire la caparra per una casa per le vacanze, però mai concessa in locazione dal proprietario.

I militari, dopo attente indagini, sono risaliti all’inserzionista che ora dovrà rispondere di truffa.