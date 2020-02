di Daniela Pesoli – E’ stato trovato senza vita nella sua camera da letto, disteso sul pavimento. A fare la tragica scoperta la mamma del 36enne che nel pomeriggio di ieri è morto a Gaeta.

Il dramma si è consumato nella zona delle case popolari di via Frassini. La donna credeva che il figlio stesse riposando ed è andato a svegliarlo.

Entrata in camera, lo ha trovato riverso a terra e ha fatto scattare subito l’allarme. Sul posto i carabinieri della tenenza di Gaeta, due ambulanze e un elicottero del 118 fatto atterrare nel piazzale della vicina scuola “Sebastiano Conca”. Per il 36enne non c’era però più nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.