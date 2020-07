Mette una busta di plastica sulla targa per evitare di essere scoperto.

E’ accaduto a Gaeta ma l’uomo, un 55enne di Coreno Ausonia è staton s coperto e denunciato dai carabinieri.

Il raggiro era stato messo in atto per evitare che le telecamere comunali poste sui punti di ingresso in zona a traffico limitato rilevassero la targa della propria auto.

Nello stesso contesto un altro 55enne di Gaeta, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 1 proiettile calibro 9 x 21 illegalmente detenuto.

Contravvenzionato, sempre nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri, un uomo ubriaco di 40 anni di Frosinone che, in località Sant’Agostino, ha molestato e provocatoe provocatori verso altre persone.

Segnalate sei persone, alla prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti , marijuana e cocaina sottoposte a sequestro amministrativo.