di Daniela Pesoli – Hanno divelto la saracinesca, smontato la porta di vetro di ingresso, sono entrati dentro e hanno rubato numerosi prodotti.

E’ avvenuto la scorsa notte in piazza del Municipio a Gaeta, dove è stata presa di mira la tabaccheria e ricevitoria lotto della famiglia Ciano che questa mattina ha scoperto il furto e constatato i gravi danneggiamenti causati.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori del raid notturno e sconcerto nel centro di Gaeta per quanto avvenuto in un momento particolarmente difficile che, evidentemente, non ha fermato i malintenzionati.