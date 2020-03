Violenta lite tra marito e moglie in centro a Gaeta.

I due erano già separati dallo scorso anno a causa di problemi di alcolismo irrisolti da parte del marito.

La coppia era ospite nella casa di famiglia della donna, nel tentativo di riconciliarsi e tentare di salvare il matrimonio, ma il marito, non avendo mai smesso di bere, non di rado dava in escandescenza.

Durante la lite di ieri, il suocero, non riuscendo a gestire il genero ancora una volta ubriaco, ha richiesto l’intervento della polizia presso la sua abitazione.

Arrivati sul posto gli agenti hanno constatato che la camera da letto in uso momentaneo alla coppia era completamente a soqquadro, i mobili distrutti, e la donna si era rifugiata nella stanza della madre, chiudendosi all’interno per sfuggire al marito.

Alla vista degli agenti l’uomo ha continuato a dare in escandescenza prendendo a calci anche il cane, minacciando i parenti e continuando a distruggere quello che si trovava a portata di mano.

Le indagini hanno portato alla luce diverse liti, mai denunciate, nelle quali la violenza dell’uomo, legata all’abuso di alcol, prendeva il sopravvento sfociando in violenza e maltrattamenti in famiglia.

Sono quindi scattate le manette e l’uomo è stato messo ai domiciliari presso la casa della madre, in attesa che sia fissata l’udienza di convalida.

La polizia di Stato, da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e tra le mura domestiche, proprio per prevenire e contrastare tali condotte, ancora una volta intende sottolineare l’importanza di segnalare e denunciare sempre ogni tipo maltrattamenti.