Una denuncia, quella operata dai carabinieri di Gaeta questa mattina, ai danni di un giovane dl luogo.

Impegnati in un servizio specifico di prevenzione dello spaccio di droga, i militari hanno denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne.

I ragazzo è stato colto nel momento in cui vendeva, ad un 19enne, circa 6 grammi di “hashish”. Perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriori 8 grammi di hashish.

Il “fumo” è stato sequestrato, mentre il compratore segnalato alla competente prefettura.