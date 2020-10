La Protezione civile della Regione Lazio ha scelto quale sede ufficiale della formazione dei volontari la sede di “Fenice” di Gaeta in via Cuostile.

Inizieranno sabato 17 e domenica 18 ottobre, e proseguiranno per il successivo weekend, i corsi che vedono la partecipazione di circa 200 volontari provenienti da tutta la Regione Lazio.

I corsi saranno tenuti dal geologo Luca Burzi e dal tecnico della prevenzione e gestione delle emergenze Aldo Baia, formatori dell’Istituto Jemolo di Roma.

“Accogliamo con soddisfazione – spiega il sindaco Cosmo Mitrano – la scelta di Gaeta quale sede per corsi di aggiornamento dei volontari della protezione civile ai quali rivolgo un plauso per il loro operato e l’augurio di un proficuo percorso formativo. La scelta della sede locale della protezione civile non è un caso. Ricordo infatti quando qualche tempo fa il Direttore dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile del Lazio, Carmelo Tolumello, fosse rimasto entusiasta delle capacità operative del sito dei Cappuccini e dei volontari della Protezione Civile la Fenice”.

I corsi che si terranno nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid, tratteranno i seguenti argomenti: rischio idrogeologico, idraulico ed utilizzo della macchina insacchettatrice.

A Gaeta si erano svolti anche i corsi del personale Elitrasportato e degli Operatori di Antincendio Boschivo.

“E’ un orgoglio – aggiunge l’assessore alla protezione civile, Raffaele Matarazzo – constatare che il personale docente ed i tutor dei corsi è formato da operatori specialisti della “Fenice” di Gaeta a conferma dell’alta preparazione e competenza dei nostri volontari ai quali, attraverso il loro Responsabile Aldo Baia, estendo a nome della città un ringraziamento per l’impegno ed abnegazione con cui svolgono un servizio così importante a beneficio della collettività”.

I tutor specializzati della “Fenice” e gestori delle macchine ed attrezzature sul Dl 81/08 in materia di sicurezza alla normativa macchine, sono: Angelo Viola, Stefano Saccoccio, Mario Caponio, Franco Spinosa, Ottavio Di Perna e Matteo Capirchio.

“Le realtà operative – conclude Mitrano – rappresentano per noi Sindaci un vero patrimonio e siamo consapevoli che qualora ce ne fosse bisogno possiamo contare sempre sul loro aiuto e professionalità. A breve sono intenzionato a proporre ai miei colleghi di Ponza e Ventotene una prima bozza per formare l’Unione dei Comuni in materia di Protezione Civile. Dalla nostra Elisuperfice di Via Cuostile, possono partire tutti gli aiuti e il personale per le isole, oltre le attrezzature e mezzi disponibili a Gaeta per una fattiva e sinergica collaborazione che da anni le nostre realtà di Volontariato di Protezione Civile hanno solidificato e che intendiamo rafforzare con progetti congiunti finalizzati alla salvaguardia e benessere di tutti”.