Gaeta è plastic free anche a Natale. E vuole portare avanti la mission ambientalista con una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.

E’ questo l’obiettivo della manifestazione che il Comune di Gaeta, in collaborazione con Regione Lazio e Confcommercio Lazio, promuove per domani al Palageberit, a partire dalle 10, per dare indicazioni su come liberarsi della plastica nella quotidianità.

Già dallo scorso luglio, con una specifica delibera di giunta, l’amministrazione comunale di Gaeta ha aderito al Plastic free challenge promossa dal ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed all’ iniziativa Lazio plastic free della Regione, condividendo la “Strategia europea per la plastica” adottata dalla commissione europea nel 2018 al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030, affrontare la questione delle micro plastiche in particolare di quelle aggiunte intenzionalmente nei prodotti e frenare il consumo di plastica monouso.

All’incontro di domani, dopo i saluti del sindaco Cosmo Mitrano e del presidente del consiglio Giuseppina Rosato, sono previsti numerosi interventi sull’argomento.

Concluderà l’assessore alla raccolta differenziata Felice D’Argenzio.

Parteciperanno le scuole del territorio.