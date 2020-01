di Daniela Pesoli – Il comitato a difesa del Punto di primo intervento dell’ospedale “Di Liegro” di Gaeta alza la voce e mette sotto accusa le forze politiche.

Ad agitare gli animi è la trasformazione del Ppi in Pat (punto di assistenza territoriale), considerata da più parti una retrocessione dei servizi sanitari territoriali.

Lo è sicuramente per il comitato a difesa del Ppi, secondo il quale la classe politica locale non si è imposta adeguatamente per evitare la soppressione del punto di primo intervento.

Nessuno avrebbe sostenuto con convinzione il mantenimento del servizio, a partire dal sindaco Mitrano e proseguendo con i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che avrebbero dovuto sollecitare tutti i sindaci del territorio a mettere in campo le azioni necessarie.

“Purtroppo dobbiamo evidenziare – ha dichiarato Beniamino Gallinaro a nome del comitato – che alcuni risultati si sono ottenuti grazie all’impegno di altri comuni e comitati che hanno manifestato davanti alle sedi istituzionali e difeso con forza i presidi territoriali”.

La chiusura del Ppi, applicata in base ad una delibera firmata a fine anno dal direttore generale della Asl, Giorgio Casati, non viene ben vista neanche da utenti e altre associazioni locali che parlano di un decremento dell’assistenza di emergenza per l’intero comprensorio di Gaeta.