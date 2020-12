Si schianta contro un palo della pubblica illuminazione perché drogato e ubriaco.

E’ successo la scorsa notte a Gaeta dove i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato un giovane per i reati di “Guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche”.

I militari intervenuti sul posto accertavano che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psico fisica. Una circostanza confermata, in qualche modo, dal rifiuto della persona di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico. Non solo; nel tentativo di sfuggire al controllo cercava di divincolarsi e urlava contro i militari intervenuti.

La situazione richiedeva il trasporto del giovane dapprima presso gli uffici della locale Tenenza e, successivamente, tramite personale del 118, presso l’ospedale civile di Formia, dove i sanitari riscontravano la sua positività all’uso di sostanze stupefacenti cannabinoidi.

A conclusione delle attività si procedeva al ritiro della patente di guida ed al sequestro dell’autoveicolo.