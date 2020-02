Poliziotti e studenti insieme per conoscere ed evitare i rischi della rete.

L’incontro si è tenuto tra gli agenti del commissariato di Gaeta e ragazzi dell’istituto nautico Caboto e l’istituto comprensivo Principe Amedeo nell’ambito dell’iniziativa Together for a better internet (Tutti insieme per una migliore connessione).

Incontri formativi per insegnare agli studenti le potenzialità comunicative del web e delle community limitando rischi come cyberbullismo, sexting, pedopornografia e furto dell’identità digitale.

Il messaggio dell’iniziativa è quello che l’adulto dell’era “analogica” dovrà sempre più avvicinarsi al mondo del giovane “digitale” in un interscambio continuo di esperienze finalizzate all’uso sicuro del web, consapevoli dei rimedi e fiduciosi nel lavoro delle autorità preposte.