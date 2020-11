Lo sport di Gaeta piange uno dei suoi simboli più belli, una figura legata ai successi di un calcio romantico che oggi è sparito a tutti i livelli.

Se ne è andato, all’età di 85 anni, Roberto Lauria, per anni presidente della Polisportiva Gaeta.

Imprenditore nel settore della ristorazione, Lauria ha gestito per anni la “Taverna del Marinaio”, locale della Gaeta vecchia.

Già nei quadri dirigenziali della stagione 1968-’69. Nella storica stagione 1980/81, quella della prima volta in assoluto in serie D, Lauria era il vice presidente.

Dalla stagione successiva e per otto anni, diventa presidente.

Poi gli impegni gli hanno impedito di proseguire, ma l’amore e la passione per i colori bianco e rosso se l’è portata avanti praticamente fino a ieri, quando ci ha lasciato.

A commentare quanto accaduto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il delegato allo sport del Luigi Ridolfi: “Se ne va un pezzo della storia biancorossa. Parliamo di una persona perbene, onesta, disponibile con tutti. I gaetani non potranno mai dimenticare il suo impegno e la sua dedizione per la nostra società. Alla sua famiglia, un pensiero ed un abbraccio dall’ Amministrazione Comunale”.

Messaggi di cordoglio anche dall’ASD Gaeta 1910, prima squadra, che gioca in eccellenza, del comune.