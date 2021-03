Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha indetto il lutto cittadino oggi in occasione dei funerali di Claudio Coccoluto, dj nativo del comune tirrenico, in segno di cordoglio per la scomparsa e per ricordarne il suo amore per la propria città.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15 nella Basilica Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti), Piazza Del Popolo a Roma. Poi seguirà la tumulazione nel cimitero di Cassino, dove risiedeva con la sua famiglia.

“Gaeta piange la scomparsa di Claudio Coccoluto – scrive il sindaco Cosmo Mitrano in un post sui social – Un brusco risveglio, una notizia che ci ha riempito di dolore e sconcerto. Tutti conoscono il suo esordio quando ha iniziato a fare il Dj a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre. Da qui è partita la sua brillante carriera diventando un Dj di statura internazionale e protagonista dell’avanguardia in consolle, tra i capostipiti della house music per oltre quarant’anni. Ha portato in tutto il mondo il nome di Gaeta, un ambasciatore della nostra città, a lui dobbiamo molto.

Ricordo, in particolar modo, il capodanno 2017 di Gaeta, una serata indimenticabile per tutti noi che aveva organizzato con un altro grande amico che ci ha lasciati troppo presto, Dino Pascali. Claudio Coccoluto si è spento stamattina tra l’affetto della moglie Paola e dei figli Gianmaria e Gaia. A loro e a tutti i suoi familiari giungano le nostre più sentite condoglianze. Caro Claudio, Gaeta ti è grata ed è onorata di averti avuto come figlio. Gaeta non ti dimenticherà mai”.