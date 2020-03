di Daniela Pesoli – Anche l’attività politico-ammnistrativa risente delle disposizioni governative per la prevenzione del Covid 19.

A Gaeta, il presidente del consiglio comunale Giuseppina Rosato, in una nota trasmessa a tutti i consiglieri comunali comunica che, al fine di porre in essere tutte le possibili azioni per contenere l’emergenza sono sospese le attività di consiglio comunale, commissioni consiliari, conferenze dei capigruppo e comitato pari opportunità.

“Eventuali esigenze urgenti – spiega Rosato – verranno concordate con il sindaco e con il presidente del Consiglio comunale”.

Sempre a Gaeta, il sindaco Cosmo Mitrano oggi pomeriggio ha firmato l’ordinanza per sospendere il mercato settimanale di Corso Italia, via Venezia e via del Piano.