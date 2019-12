di Daniela Pesoli – Via Sant’Agostino sarà interessata a breve da lavori di manutenzione. Il comune di Gaeta ha stanziato i fondi per pulire le cunette, bonificare le aree verdi, favorire il deflusso delle acque ed evitare allagamenti in occasione delle piogge.

I lavori riguarderanno il tratto che va dal km 1,500 alla centrale Italgas.

“Ritengo fondamentale – dice il consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione – mantenere alta l’attenzione per le aree periferiche della città. Via Sant’Agostino è una importante arteria di collegamento tra le varie città del comprensorio, decongestiona il traffico della via Flacca in estate e snellisce le comunicazioni”.

Soddisfazione è stata espressa dal comitato civico Sant’Agostino e dall’associazione Monte Cristo che si sono battuti per ottenere questo risultato.

“Da non trascurare anche l’aspetto commerciale – aggiunge Coscione – dal momento che in questa area insistono delle imprese che meritano di essere tutelate. Per questo occorre mantenere sempre alta l’attenzione sul fronte della sicurezza e della manutenzione per rendere ottimale la vivibilità dell’arteria”.