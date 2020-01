di Daniela Pesoli – Sono stati concessi gli arresti domiciliari al 31enne di Mugnano di Napoli finito in manette sabato scorso a Gaeta per detenzione a fini di spaccio.

L’uomo era stato bloccato dai carabinieri e trovato in possesso di 67 grammi di cocaina 8 grammi di crack, 55 grammi di mannitolo per il taglio, bustine per il confezionamento, macchina sigillatrice sottovuoto, tre telefoni cellulari e 230 euro in contanti.

Non si era fermato all’alt dei militari e, per fuggire, aveva tentato di investirli. Di qui anche l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina il 31enne, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Crescenzo Candiello.

L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, spiegando solo che non si era fermato all’alt in quanto non pensava fosse stato intimato dai carabinieri perché in abiti borghesi.

Il giudice ha deciso per la misura cautelare degli arresti domiciliari.