Fratelli d’Italia incassa un consigliere comunale a Gaeta.

Si tratta di Marco Di Vasta che ha ufficializzato la sua adesione al partito della Meloni.

Un passaggio importante considerato che sinora Fratelli d’Italia a Gaeta non aveva rappresentanti in consiglio comunale.

“La sfida che oggi raccolgo con l’ingresso in Fratelli d’Italia – spiega Di Vasta – è quella di provare a creare uno spazio di confronto inclusivo e aperto a tutti con un unico obiettivo: mantenere alta l’attenzione verso le istanze di tutti cittadini, dal centro alle periferie. Coerentemente con l’impegno elettorale riconfermo piena fiducia al sindaco Cosmo Mitrano con il quale ho condiviso i principi cardine del programma, con l’intento di rafforzare ulteriormente la sua maggioranza e restando sempre al servizio della città di Gaeta e dei miei concittadini”.

Marco Di Vasta si era dimesso da capogruppo di “Gaeta Democratica” solo qualche giorno ed aveva costituito il gruppo misto di maggioranza.

“Marco è un ragazzo giovane e brillante, una promessa della politica di Gaeta e non solo. Ha fatto dell’associazionismo una missione che ha poi trasportato nel suo percorso politico volto al miglioramento della sua città. Fratelli d’Italia è un partito dove non si entra per fare numero, ma si entra con il preciso impegno di portare avanti un progetto politico che è quello di Giorgia Meloni”.