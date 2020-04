di Daniela Pesoli – Nuovo caso di contagio da Coronavirus per una persona di Gaeta. Lo ha comunicato il sindaco Cosmo Mitrano in un videomessaggio per informare come il caso è nato e si sta sviluppando.

Mitrano ha specificato che il paziente ha contratto il virus in un ospedale dove si trovava ricoverato per altre patologie, che manca da Gaeta dal mese di gennaio e che non ha avuto alcun contatto con i familiari in quanto nella struttura erano vietate le visite proprio a causa dell’emergenza sanitaria.

Informazioni date, ha specificato il sindaco, per rassicurare i cittadini circa possibili contagi a Gaeta collegati al paziente, che nei giorni scorsi è stato trasferito in un’altra struttura per curare il Covid-19 e proseguire le terapie che stava già seguendo.

“Il nostro concittadino sta bene, non è intubato – ha detto Mitrano – e non si trova in pericolo di vita. Ho parlato con la sua famiglia per esprimere tutta la mia vicinanza”.