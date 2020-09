La tribuna dello stadio comunale “A. Riciniello” sarà intitolata alla memoria di Franco Albano.

La Tribuna “Franco Albano” manterrà sempre vivo il ricordo di uno dei difensori più forti della storia calcistica della Polisportiva, una persona che ha lasciato un vuoto immenso.

A pochi giorni dalla sua scomparsa, l’amministrazione Mitrano, condivide appieno un sentimento comune anche sulla scia della petizione popolare promossa da un comitato rappresentato da Erasmo Lombardi Di Perna, Antonino Lauria e da tutti i firmatari, oltre 300 persone per intitolare una strada o un luogo della memoria per ricordare Franco Albano.

“Franco Albano – spiega il sindaco Cosmo Mitrano – è una persona che rappresenta per lo sport locale un grande simbolo. Riteniamo opportuno e doveroso ricordarlo in un luogo, lo Stadio comunale, che l’ha visto come indiscusso protagonista in campo da giocatore prima ed allenatore poi, indossando con orgoglio i colori della sua e nostra squadra del cuore: il Gaeta”.

Il suo ricordo, quindi, sarà di esempio e testimonianza per i ragazzi che si avvicinano allo mondo del calcio e che dalla sua persona possono trarre i valori più alti che ogni sportivo deve custodire.

“É giusto onorare la memoria di un personaggio carismatico – conclude il delegato allo sport Gigi Ridolfi – prima come giocatore e poi come allenatore e che si è fatto apprezzare da tutti per capacità e competenza anche al di fuori del territorio comunale. Un doveroso riconoscimento popolare della comunità sportiva gaetana che intende così ricordarlo”.