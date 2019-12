Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.

Il 33enne, nato in Romania e domiciliato a Roma, è stato fermato sulla sua auto, ieri in tarda serata dai carabinieri di Gaeta nel corso di controlli finalizzati a contrastare i reati contro il patrimonio.

Controllato, insieme ad altri due connazionali, è stato trovato in possesso di chiavi, grimaldelli, arnesi da scasso ed ulteriore materiale verosimilmente utilizzato per la commissione di furti, nonchè diversi “orologi e monili in oro” di dubbia provenienza.

Il materiale, che era nascosto nell’auto, è stato sequestrato.