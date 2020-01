di Daniela Pesoli – Il mercato del pesce di Gaeta è chiuso dal 15 gennaio e gli operatori protestano perché ancora non si conoscono le precise modalità, ma neppure la praticabilità, del trasferimento nella nuova area, con il bando non ancora scaduto (il termine è fissato al 5 febbraio 2020) e gravato anche da un ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

In via Peschiera i banchi sono interdetti alla vendita dei prodotti ittici per effetto della recente sentenza del Tar che ha respinto il ricorso degli esercenti contro la chiusura del mercato, disposta dal Comune per carenze igienico-sanitarie rilevate nel corso degli anni da Asl e Nas.

E sul trasferimento nell’area ex Canaga rimangono molti punti interrogativi, come le presunte irregolarità che sono al vaglio dei giudici amministrativi, le condizioni economiche richieste che gli operatori non ritengono alla loro portata e i tempi dell’eventuale trasloco.

Alcuni esercenti, sottolineando le loro difficoltà ad andare avanti dopo l’interruzione del lavoro, chiedono di trovare una soluzione, avanzando la proposta di ottenere una proroga per vendere il pesce con i furgoni frigo. O una qualsiasi altra via di uscita in attesa che si faccia chiarezza sul trasferimento del mercato.