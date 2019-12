di Daniela Pesoli – Piste ciclabili più estese e collegate tra di loro.

E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Gaeta che, con una delibera di giunta, ha approvato il relativo progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria, arredo urbano, alberatura e sistemazione dei tratti viari compresi tra via Firenze, via Milano e via Torino.

La direttrice di Corso Italia è stata individuata come area di chiusura degli anelli delle piste ciclabili con via Marina, così da effettuare un collegamento verso il centro cittadino e l’ex area Avir per la quale è prevista l’acquisizione al patrimonio comunale.

Dopo i rilievi tecnici effettuati per raggiungere l’obiettivo, sono stati predisposti alcuni interventi che hanno reso necessario modificare il progetto originario.

Si tratta soprattutto di lavori di sostituzione delle linee montanti della pubblica illuminazione e di sistemazione delle linee di smaltimento delle acque meteoriche.