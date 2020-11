Dopo averci rovinato Pasqua, le vacanze estive (quasi a tutti), la salute, l’economia e chi più ne ha, più ne metta, il covid con ogni probabilità ci rovinerà anche il Natale.

Cancellati praticamente tutti gli appuntamenti turistici della provincia di Latina.

Le restrizioni e la poca voglia di festeggiare sono state il peggior deterrente per iniziative a manifestazioni.

Anche a Gaeta, dove il Natale è il periodo delle luminarie e dove ogni anno arrivano pullman carichi di turisti da ogni parte d’Italia.

Non in questo 2020 però. Anche se le luminarie, o meglio le luci di Gaeta, non saranno del tutto spente.

A raccontarci come sarà il natale di Gaeta il sindaco, Cosimo Mitrano: “In realtà quest’anno sarà improprio usare il termine luminarie. Non si sarà lo spettacolo degli altri anni ma abbiamo, come amministrazione, voluto mantenere questa tradizione per i nostri cittadini. Saranno le luci dei gaetani”.

Quindi niente luminarie attira turisti. Ma perché riproporle allora? Ancora Mitrano: “E’ cambiato il format. Se fino allo scorso anno l’iniziativa era volta a far vivere, a livello turistico, la nostra città anche in inverno, stavolta la finalità è totalmente diversa.

Sarà un Natale in tono minore per noi, come per tutti, ma in questo periodo così difficile dobbiamo tenere accese le luci della speranza. Le luci di quest’anno dovranno riscaldare il cuore e accompagnare i gaetani al superamento di questo periodo di grande depressione psicologica”.

Però magari qualcuno vorrà comunque venire a visitare Gaeta: “Non ci aspettiamo che arrivino dei turisti, perché lo spettacolo sarà in tono minore, ma se qualcuno vorrà venire a farsi un giro ed a prendere un caffè a Gaeta, non lo manderemo certo via”.

Risollevare lo spirito dei cittadini di gaetani, questo lo scopo delle luminarie 2020: “L’arrivo dell’inverno ed ancor di più l’effetto negativo, a livello mentale, del covid, sicuramente abbattono anche gli animi più forti. Se, però, vai a farti una passeggiata ed assisti ad un spettacolo comunque speciale, hai un impatto psicologico e di positività che ti porti appresso e che può risultare molto importante. Vogliamo fare un pieno di carica ed energia per superare il momento e devo dire che già stiamo ricevendo i primi riscontri positivi a livello emozionale”.

Le luminarie saranno, però, l’unica iniziativa messa in piedi dal comune per il periodo natalizio : “Per quanto riguarda altre iniziative, devo essere sincero, non stiamo programmando nulla. Non c’è neanche lo spirito giusto per poter affrontare il discorso. Vogliamo solo tenere accesa questa luce di speranza e supportare i cittadini di Gaeta che sono immersi nel covid tra paure e negatività”.