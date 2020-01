Non si spengono ancora le luminarie di “Favole di Luce”, che si potranno visitare ed ammirare fino al 19 gennaio, e a Gaeta già si pensa al Carnevale.

Il Comune ha stabilito le date delle iniziative che per il 2020 saranno tre. Nei giorni 16, 23 e 25 febbraio 2020 la città sarà teatro di sfilate di carri allegorici e maschere, concerti, spettacoli, eventi per bambini ed altre novità.

E questa mattina a Gaeta sono arrivati anche alcuni personaggi in maschera, soprattutto camerieri e clown, che saranno da subito installati in alcune zone della città per dare il benvenuto ai visitatori ed entrare nel clima carnascialesco.

Il Carnevale, come Favole di luce, è una delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosmo Mitrano per rendere attrattiva Gaeta anche nei mesi invernali. Un obiettivo, quello della destagionalizzazione del turismo, che si sta portando avanti da tempo con risultati importanti.

E dopo lo spettacolo delle luminarie, che quest’anno ha raggiunto numeri record di visite, sarà la volta del Carnevale con la sua allegria e i suoi colori.