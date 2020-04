di Daniela Pesoli – Mitrano non ha dubbi: la stagione balneare può e deve ripartire. Il sindaco di Gaeta interviene sulla cosiddetta Fase 2 del territorio e si appella al buonsenso dei cittadini.

“Sono convinto – dice – che potremo ripartire soltanto attraverso un’azione rigida e regolamentata ed una sinergia tra operatori privati degli stabilimenti, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Ognuno di noi deve fare la propria parte, con responsabilità e un grande senso di comunità”.

Sottolineando che nel settore, come del resto in tutti gli altri, si rischia di far esplodere una crisi economica ancor più grave di quella sanitaria, Cosmo Mitrano argomenta: “La tutela e la salvaguardia della salute pubblica sono al primo posto. L’ho sempre detto e continuerò a sostenerlo. Partendo da questo presupposto, guardo all’imminente stagione balneare con un cauto ottimismo ed un concreto pragmatismo. Certo, non sarà un’estate come tutte le altre, ma non possiamo neanche subire l’emergenza ma governarla fin dove è possibile e per quelle che sono le nostre competenze”.

Ma quali sono, in pratica, le misure da adottare nell’ormai imminente stagione balneare?

“L’idea è che gli operatori balneari a Gaeta – rileva il sindaco – dovranno dotarsi di una figura preposta, una sorta di “sentinella” o controllore, incaricato di vigilare sull’arenile, con il compito di sensibilizzare le persone in spiaggia a rispettare il distanziamento sociale e le altre misure che saranno individuate per evitare la diffusione del contagio. Gli stessi operatori balneari così come le spiagge libere dovranno garantire che ombrelloni e lettini vengano posti lontani tra loro, con un distanziamento di almeno cinque metri tra un’asta di apertura dell’ombrellone e l’altra”.

Il rischio da scongiurare, anche nella fase 2, è quello degli assembramenti che possono verificarsi nei bar e negli esercizi pubblici per la somministrazione, e il possibile affollamento delle spiagge libere.

“Per evitarli – secondo Mitrano – si sta ragionando con gli operatori di svolgere soltanto il servizio in spiaggia. L’ingresso alle spiagge libere sarà inoltre contingentato in funzione dei metri quadrati della spiaggia per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale e gli assistenti bagnanti avranno anche il compito di far rispettare il distanziamento sociale anche in acqua”.