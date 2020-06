Un ecografo per il Centro di Diagnostica che sorgerà nella struttura del “Di Liegro” di Gaeta per fronteggiare l’emergenza Covid -19.

E’ quello donato dalla Marina Americana rappresentata dall’ammiraglio della Marina Statunitense Michael T. Curran rispondendo all’appello avanzato per l’acquisto di un ecografo ad ultrasuoni di fascia alta e di ultima generazione, unitamente a dispositivi di protezione prevalentemente per personale medico e paramedico (mascherine, guanti, camici e visiere).

“Il Centro Diagnostico – ha spiegato il sindaco Mitrano – sarà intitolato ad un artista di fama internazionale, Cy Twombly noto pittore, scultore e fotografo statunitense, nato a Lexington (Virginia) e vissuto per circa 20 anni a Gaeta. Con la cerimonia odierna, si rafforza sempre più, grazie ad un gesto di generoso altruismo in un momento di grande bisogno, il legame d’amicizia che dura da più di mezzo secolo e che unisce Gaeta agli Stati Uniti d’America attraverso la comunità militare e civile a bordo della USS Mount Whitney”.

L’obiettivo è arrivare in pochi mesi ad inaugurare il Centro di diagnostica specialistica al “Mons. Di Liegro”.

I residenti del Golfo di Gaeta, una popolazione complessiva di quasi 150mila abitanti, potranno beneficiare della diagnosi precoce fondamentale per pazienti affetti da Covid -19.

“La USS Mount Whitney e il suo equipaggio – ha spiegato l’ammiraglio Michael T. Curran – sono onorati di far parte di questa comunità e di considerare Gaeta come casa loro. È proprio grazie ai loro impegni e vicinanza che oggi stiamo qui per farvi dono di questo macchinario altamente tecnologico per contribuire a rifornire questi materiali in sostituzione di quelli deterioratosi per il loro incessante utilizzo durante il picco della pandemia provocata dal Covid-19. Queste potranno servire anche per far fronte ad una eventuale seconda ondata del Coronavirus nelle strutture sanitarie Italiane di queste tre località”.

La Marina militare statunitense è parte viva della comunità di Gaeta e d’Italia da oltre 70 anni. Quasi 8mila marinai statunitensi insieme ai loro familiari vivono e lavorano qui e considerano l’Italia la loro casa.

“Gli ospedali italiani – conclude Curran – si prendono regolarmente cura dei nostri militari e dei loro cari. Quindi è naturale che noi cerchiamo di dare il nostro giusto contributo ad iniziative come quella di oggi per dare sostegno alla nostra comunità italiana, in segno di gratitudine e per rafforzare i nostri duraturi rapporti di amicizia con voi. Oggi vi facciamo dono di una macchina ad ultrasuoni di ultima generazione, fabbricato e acquistato qui in Italia. Con questa attrezzatura l’Ospedale “Monsignor di Liegro” avrà in più un’arma potentissima per combattere e tenere sotto controllo Coronavirus, oltre che a poter espletare altre numerose procedure mediche”.